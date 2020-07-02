Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet liderlerine yanıt! Bu mesajıyla son noktayı koydu | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyanın düzenlenmesi gerektiğine ilişkin yaptığı açıklamaya muhalefet partilerinden yanıt geldi. İYİ Parti lideri Akşener'in "Dark" esprisini CHP lideri Kılıçdaroğlu sürdürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından isim vermeden muhalefet liderlerine yanıt verdi.