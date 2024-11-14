Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 18.00'da Külliye'de MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
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