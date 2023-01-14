Video Haber Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz | Video
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz | Video

Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz | Video

14.01.2023 | 00:16

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, altılı masanın ilk günlerinde daha önceden bilinmeyen bir krizin yaşanmış olduğunu açıkladı. Yarkadaş, Ahmet Davutoğlu'nun masadaki genel başkanlara "'İçinizde Başbakanlık yapan tek kişi benim, o yüzden benim en başta oturmam gerekir." dediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu da Davutoğlu'nun talebi karşısında genel başkanların masaya alfabetik sıraya göre oturabileceği formülünü üretmişti. Daha sonra ise 6 lider, yuvarlamak masa etrafında toplanma çözümünü bulmuştu.

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