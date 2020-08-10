Doğu Akdeniz'e inen Oruç Reis'ten ilk görüntüler geldi! | Video
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan Oruç Reis araştırma gemisinden ilk görüntüler geldi. Navtex ilanının ardından araştırmalara başlayan Oruç Reis'e Deniz Kuvvetleri, eşlik ediyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan Oruç Reis araştırma gemisinden ilk görüntüler geldi. Navtex ilanının ardından araştırmalara başlayan Oruç Reis'e Deniz Kuvvetleri, eşlik ediyor.