Video Haber DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Bu seçim soğan, sarımsak seçimi değil, vatan, toprak seçimi" | Video
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Bu seçim soğan, sarımsak seçimi değil, vatan, toprak seçimi" | Video

21.04.2023 | 15:49

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Bu seçimler artık soğan, sarımsak seçimi değil, bu seçimler vatan seçimi, toprak seçimi. Eğer toprak yoksa, soğan ekeceğiniz, sarımsak ekeceğiniz bir karış meydan, bir karış tarla bulamayacaksınız." açıklamasında bulundu.

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