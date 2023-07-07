Video Haber EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA | Emeklilerin zam oranı belli oldu | Video
EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA | Emeklilerin zam oranı belli oldu | Video

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA | Emeklilerin zam oranı belli oldu | Video

07.07.2023 | 22:37

Son dakika haberi... Emeklilerin zam oranı belli oldu. Memur, işçi ve Bağkur emeklileri toplamda yüzde 25 oranında zam alacak.

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