Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftarın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, “Dostluk elimiz, yardıma ihtiyacı olan tüm ülkelere, çocuklara, kadınlara daima uzanıyor.” dedi. Çocukların, savaşı yaşamak yerine barış ve refah ortamında sevgi ile büyümesi gerektiğini belirten Emine Erdoğan, "Misafir ettiğimiz savaş mağduru Ukraynalı ve Kırım Tatar çocuklarımızı iftar soframızda ağırlamaktan büyük mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.