Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:32
05:24
Bakan Kasapoğlu Kars’ta öğrencilerle iftar yaptı | Video 18.04.2022 | 22:50
12:19
20:31
00:14
Kundakçı terörist operasyonla yakalandı! | Video 18.04.2022 | 20:32
43:47
01:38
01:07
00:18
MİT'ten Suriye'de DAEŞ operasyonu | Video 18.04.2022 | 14:27
02:38
Hilal Kaplan | Mahra'nın tek saç teli... 18.04.2022 | 11:23
03:27
Melih Altınok | Fransa için de var bir hayalimiz... 18.04.2022 | 11:20
03:18
Mehmet Barlas | İslam düşmanlığı yayılıyor 18.04.2022 | 11:15
00:49
03:33
Engin Ardıç | Esdüdü 18.04.2022 | 09:43
08:44
01:21
MSB’den ‘Pençe-Kilit’ operasyonu hakkında açıklama | Video 18.04.2022 | 08:40
03:07
Haşmet Babaoğlu | Heykel 18.04.2022 | 08:40
06:51
04:07
Bakan Kurum’dan “skolyoz” hastası Elif’e destek | Video 17.04.2022 | 12:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftarın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, “Dostluk elimiz, yardıma ihtiyacı olan tüm ülkelere, çocuklara, kadınlara daima uzanıyor.” dedi. Çocukların, savaşı yaşamak yerine barış ve refah ortamında sevgi ile büyümesi gerektiğini belirten Emine Erdoğan, "Misafir ettiğimiz savaş mağduru Ukraynalı ve Kırım Tatar çocuklarımızı iftar soframızda ağırlamaktan büyük mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.