Video Haber Emine Erdoğan'dan 'Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan 'Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan 'Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım

27.09.2024 | 13:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koruyucu Ailelik, Deniz Yıldızı hikayesindeki deniz; refakatsiz, kimsesiz kalmış çocuklarımız ise birer deniz yıldızıdır. Bizler, her birini tek tek denize atmaya çalışan o kızın inancını yüreğimizde taşıyalım. Sahile vurmuş deniz yıldızlarının çokluğuna değil, her bir atışta kurtardığımız o hayatın değerine odaklanalım" dedi. Emine Erdoğan, paylaşımına 'Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'ndan bir videoyu da ekledi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emine Erdoğan’dan ’Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı’na ilişkin paylaşım 01:14
Emine Erdoğan'dan 'Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım 27.09.2024 | 13:59
Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika! Görüntülerde neler var? 04:10
Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika! Görüntülerde neler var? 27.09.2024 | 13:48
TCG Anadolu Gemisinin boğazdan geçişi böyle görüntülendi 03:54
TCG Anadolu Gemisinin boğazdan geçişi böyle görüntülendi 27.09.2024 | 12:34
Eski futbolcu Serhat Akın’ın ayağından vurulma anı kamerada 00:34
Eski futbolcu Serhat Akın’ın ayağından vurulma anı kamerada 27.09.2024 | 10:49
TCG Anadolu Gemisine helikopterle iniş böyle görüntülendi 02:25
TCG Anadolu Gemisine helikopterle iniş böyle görüntülendi 27.09.2024 | 10:39
Bakan Yerlikaya A Haber’de duyurdu! Yeni yasa hazırlığı: Çok daha caydırıcı olacak 01:36:13
Bakan Yerlikaya A Haber'de duyurdu! Yeni yasa hazırlığı: Çok daha caydırıcı olacak 27.09.2024 | 09:28
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi 00:12
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi 27.09.2024 | 08:44
10 ilde bölücü terör örgütünün 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi 01:03
10 ilde bölücü terör örgütünün 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi 27.09.2024 | 08:32
İsmail Ok, Turan Çömez’in yalanlarını tek tek çürüttü! İşte o video 02:25
İsmail Ok, Turan Çömez’in yalanlarını tek tek çürüttü! İşte o video 26.09.2024 | 15:22
Kaçakçılıkta aracı kullanılan CHP milletvekili o gece direksiyon başında görüntülendi | Video 01:10
Kaçakçılıkta aracı kullanılan CHP milletvekili o gece direksiyon başında görüntülendi | Video 26.09.2024 | 14:50
MSB: Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirilmiştir | Video 09:23
MSB: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirilmiştir” | Video 26.09.2024 | 12:34
BM Genel Merkezi’nin bulunduğu New York’ta Filistin protestoları 01:07
BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta Filistin protestoları 25.09.2024 | 23:45
Başkan Erdoğan ABD’deki temaslarını tamamladı 00:58
Başkan Erdoğan ABD'deki temaslarını tamamladı 25.09.2024 | 23:05
Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler... O anlar kamerada 01:53
Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler... O anlar kamerada 25.09.2024 | 22:32
Kocaeli’de dehşet: 10 yaşındaki çocuk sokak ortasında vuruldu 00:09
Kocaeli’de dehşet: 10 yaşındaki çocuk sokak ortasında vuruldu 25.09.2024 | 22:33
Yunan Sahil Güvenliği’nden Türk balıkçı teknesine taciz 01:06
Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk balıkçı teknesine taciz 25.09.2024 | 21:41
Suç makinesi Yunus Emre Geçti’nin hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı 01:38
Suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı 25.09.2024 | 19:43
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türkiye’nin ekonomik kalkınma süreci hızlanacak | Video 06:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Türkiye'nin ekonomik kalkınma süreci hızlanacak" | Video 25.09.2024 | 08:53
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’le görüştü | Video 02:27
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’le görüştü | Video 25.09.2024 | 08:52
Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi konuşma! Herkes alkışladı, İsrailli temsilci gözlerini kaçırdı 05:13
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma! Herkes alkışladı, İsrailli temsilci gözlerini kaçırdı 24.09.2024 | 22:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA