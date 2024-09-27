Emine Erdoğan'dan 'Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımında bulundu.
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