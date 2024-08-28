Video Haber Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: "Ruhuyla bizde derin izler bıraktı" | Video
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı:

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: "Ruhuyla bizde derin izler bıraktı" | Video

28.08.2024 | 10:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Huzur Sokağı" romanıyla hatırlanan yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5 yılında andı.

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