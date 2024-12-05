Emniyet Müdürü Aktaş’tan duygulandıran veda: “Kahraman yol arkadaşlarım…”
Emekli olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ekibine ve ailelerine veda yemeği verdi. Dört yılı aşkın süredir İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Zafer Aktaş “Kahraman mesai arkadaşlarım ve yol arkadaşlarım” diye hitap ettiği ekibine fedakarca çalışmaları için teşekkür etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Emniyet Müdürü Aktaş’tan duygulandıran veda: “Kahraman yol arkadaşlarım…” 05.12.2024 | 21:48
03:04
Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü 05.12.2024 | 18:50
04:09
09:10
06:55
Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi ile bir araya geldi | Video 05.12.2024 | 08:39
00:31
Gürz-28 operasyonlarında 147 terör örgütü mensubu yakalandı | Video 05.12.2024 | 08:39
05:20
04:57
'Gürz-28' operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı 05.12.2024 | 08:07
14:22
Dünya televizyonlarında ilk: A Haber Hama'da! 04.12.2024 | 22:30
00:35
Gaziantep'te çifte kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı 04.12.2024 | 19:14
19:12
00:23
Bakan Işıkhan, "Asgari ücret" süreci için gün verdi | Video 04.12.2024 | 15:20
01:50
Emine Erdoğan'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım | Video 04.12.2024 | 12:33
12:04
00:49
02:01
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Gündemde Suriye var! 03.12.2024 | 19:36
36:37
Başkan Erdoğan: "Temiz suya erişim beka meselesidir" | Video 03.12.2024 | 15:28
23:45
48:38
17:39
İşte 2025 emekli ve memur maaş zammı oranı | Video 03.12.2024 | 11:31