Emniyet Müdürü Aktaş’tan duygulandıran veda: “Kahraman yol arkadaşlarım…”

Emekli olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ekibine ve ailelerine veda yemeği verdi. Dört yılı aşkın süredir İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Zafer Aktaş “Kahraman mesai arkadaşlarım ve yol arkadaşlarım” diye hitap ettiği ekibine fedakarca çalışmaları için teşekkür etti.