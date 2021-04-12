Esenler Belediyesi’nden Ramazan’a özel klip | Video

Esenler Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle renkli bir video klip hazırladı. Klipte ‘Ramazan Geldi’ adlı eser, her yaştan ve milletten kişiler tarafından seslendirildi. Ramazan sevinci ve coşkusunu yaşatan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.