Evlilik vaadiyle milyonlarca lirası dolandırıldı! Esra Erol’da inanılmaz yüzleşme! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:34
46:49
00:20
15:33
01:02
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu | Video 05.10.2021 | 19:01
02:28
İstanbul trafiğinde son durum | Video 05.10.2021 | 17:53
01:53
Dünya devleri İstanbul Havalimanı’nda | Video 05.10.2021 | 17:28
02:08
28:18
03:42
İBB, Bağcılar’da öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk etti | Video 05.10.2021 | 14:15
02:50
Mehmet Barlas | Türk-Yunan Savaşı olur mu? 05.10.2021 | 11:47
06:07
Yavuz Donat | Peygamberler şehri “iklimi” 05.10.2021 | 11:40
54:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM'de önemli açıklamalar 05.10.2021 | 11:37
01:48
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne darbe | Video 05.10.2021 | 11:31
02:58
Haşmet Babaoğlu | Bu devirde uyumak... 05.10.2021 | 10:55
05:25
00:41
PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video 05.10.2021 | 09:50
00:33
00:38
ATV’nin ve Türkiye’nin sevilen ve en fazla izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da her hafta farklı konular ele alınıyor. Bu hafta Çeşminaz Hanım’ın konusu ele alındı. Esra Erol’a katılarak yardım isteyen Çeşminaz Hanım, kendisinden 20 yaş küçük Ekrem Parlak’a evlilik vaadiyle milyonlarca lirasını kaptırdığını açıkladı. Çeşminaz Hanım, canlı yayında Ekrem Parlak’la yüzleşti. İşte yaşananlar!