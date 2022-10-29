Film gibi kurtarma operasyonu: Jandarma, kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüleri böyle kurtardı | Video

Muğla’nın Milas ilçesinde kayalıklara düşen 2 paraşütçü, karadan ve denizden ulaşım olmadığı bölgeden jandarma helikopteri ile film sahnelerini aratmayan görüntülerle kurtarıldı. Jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları göz doldururken kayalıklardan halat yardımı ile helikoptere çekilerek kurtarılan paraşütçülerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.