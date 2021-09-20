Görüntüler tepki çekmişti... Bakanlık harekete geçti! | Video

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Bir vatandaşın kendisine 'Stokta araç kalmadı' diyen otomotiv bayisinin, otomobilleri stokladığını kamera kaydına aldığı görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Söz konusu görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu işlemin muvazalı yada usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir." ifadelerini kullandı.