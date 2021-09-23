Video Haber Hasan Basri Yalçın | Batı’nın Batı’dan kopuşu

Hasan Basri Yalçın | Batı’nın Batı’dan kopuşu

Hasan Basri Yalçın | Batı’nın Batı’dan kopuşu
23.09.2021 | 17:50

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Hasan Basri Yalçın'ın 23.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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