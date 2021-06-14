Hasan Basri Yalçın | NATO Zirvesi öncesinde Libya çıkarması
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Hasan Basri Yalçın'ın 14.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...