Video Haber Hasan Basri Yalçın | Somut adımlar önemli

Hasan Basri Yalçın | Somut adımlar önemli

Hasan Basri Yalçın | Somut adımlar önemli
15.06.2021 | 12:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Haşmet Babaoğlu | İstanbul’u ‘bekleme’de tutmak! 02:48
Haşmet Babaoğlu | İstanbul’u ‘bekleme’de tutmak! 15.06.2021 | 12:45
Hasan Basri Yalçın | Somut adımlar önemli 03:12
Hasan Basri Yalçın | Somut adımlar önemli 15.06.2021 | 12:42
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 47:39
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 15.06.2021 | 11:28
Hilal Kaplan | Biden, Erdoğan’dan ne istedi? 02:22
Hilal Kaplan | Biden, Erdoğan’dan ne istedi? 15.06.2021 | 11:19
Yavuz Donat | Ankara-Washington... ‘Haşhaş’ hattı 06:18
Yavuz Donat | Ankara-Washington... ‘Haşhaş’ hattı 15.06.2021 | 11:17
Mahmut Övür | HDP’li Önder’den Millet İttifakı’na ‘kör bıçak’ suçlaması 04:39
Mahmut Övür | HDP’li Önder’den Millet İttifakı’na ‘kör bıçak’ suçlaması 15.06.2021 | 10:53
Mehmet Barlas | Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak masalının anlatım biçimini değiştirdi 02:03
Mehmet Barlas | Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak masalının anlatım biçimini değiştirdi 15.06.2021 | 10:52
Salih Tuna | AK Parti’deki o ayak 04:12
Salih Tuna | AK Parti’deki o ayak 15.06.2021 | 10:50
SON DAKİKA: Evleneceklere çeyiz desteği! Kimler çeyiz desteği alabilecek? 02:55
SON DAKİKA: Evleneceklere çeyiz desteği! Kimler çeyiz desteği alabilecek? 15.06.2021 | 09:45
Jandarma’ya sızan FETÖ’cüler ankesörden çıktı! 15’i aktif 33 jandarma hakkında gözaltı kararı 00:42
Jandarma’ya sızan FETÖ’cüler ankesörden çıktı! 15’i aktif 33 jandarma hakkında gözaltı kararı 15.06.2021 | 09:11
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden: Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik | Video 25:10
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden: Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik | Video 14.06.2021 | 23:05
Ronaldo Coca-Cola yerine su mesajı verdi! | Video 00:22
Ronaldo Coca-Cola yerine su mesajı verdi! | Video 14.06.2021 | 22:27
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Özel hattan ara dedim | Video 02:37
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Özel hattan ara dedim | Video 14.06.2021 | 22:15
Başkan Erdoğan ve Türk heyeti NATO karargahını terk etti | Video 00:33
Başkan Erdoğan ve Türk heyeti NATO karargahını terk etti | Video 14.06.2021 | 21:43
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Biden ile görüşme sonrası önemli açıklamalar | Video 31:46
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Biden ile görüşme sonrası önemli açıklamalar | Video 14.06.2021 | 21:33
Başkan Erdoğan: Biden ile yararlı ve samimi bir görüşme oldu | Video 02:35
Başkan Erdoğan: Biden ile yararlı ve samimi bir görüşme oldu | Video 14.06.2021 | 21:14
Son dakika: NATO Zirvesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi | Video 01:51
Son dakika: NATO Zirvesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi | Video 14.06.2021 | 20:22
Son dakika: NATO Zirvesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinden ilk görüntüler | Video 02:56
Son dakika: NATO Zirvesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinden ilk görüntüler | Video 14.06.2021 | 19:48
Son dakika: NATO Zirvesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi başladı! | Video 02:51
Son dakika: NATO Zirvesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi başladı! | Video 14.06.2021 | 19:29
SON DAKİKA HABERİ: NATO zirvesi bildirisinde 'Türkiye detayı! “Güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık” | Video 11:01
SON DAKİKA HABERİ: NATO zirvesi bildirisinde 'Türkiye detayı! “Güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık” | Video 14.06.2021 | 18:42

Hasan Basri Yalçın'ın 15.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA