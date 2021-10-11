Video Haber Haşmet Babaoğlu | Ülkesini seven gençleri sevmeyen yeni dünya!!!
Haşmet Babaoğlu | Ülkesini seven gençleri sevmeyen yeni dünya!!!

Haşmet Babaoğlu | Ülkesini seven gençleri sevmeyen yeni dünya!!!

11.10.2021 | 13:28

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Haşmet Babaoğlu'nun 11.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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