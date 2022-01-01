Hatem Teyze, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: Liderimizin büyüklüğüne, hassasiyetine, şahsiyetine hayran kaldık | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul teşkilatında kuruluşundan bugüne kadar mahalle başkanlığı yapan isimlerden biri olan 73 yaşındaki Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Hatem Teyze, "Liderimizin büyüklüğüne, hassasiyetine, şahsiyetine hayran kaldık. Çok ilgi ve alaka gösterdi. Başkan Erdoğan'a daha önce Sivas ketesi yapacağını söylediğini hatırlatan Kurt, "Keteden başka ikramlar da hazırladık ancak diğer ikramlardan yemedi. 'Ben onlardan her gün yiyorum, benim için kete önemli. Çok da güzel olmuş, elinize sağlık' dedi." şeklinde konuştu.