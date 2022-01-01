Hatem Teyze, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: Liderimizin büyüklüğüne, hassasiyetine, şahsiyetine hayran kaldık | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:15
01:11
Tanju Özcan'ın ırkçı tarifesine mahkemeden durdurma kararı! | Video 01.01.2022 | 20:34
02:09
Pendik’te virajı alamayan hafif ticari araç refüje çıkıp takla attı | Video 01.01.2022 | 20:20
00:31
00:46
Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti | Video 01.01.2022 | 19:08
05:38
İletişim Başkanı Altun'dan "Hizmetle geçen bir yıl 2021" paylaşımı! | Video 01.01.2022 | 18:51
01:55
Rehine kurtarma tatbikatı nefes kesti | Video 01.01.2022 | 18:29
00:29
01:07
Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti 01.01.2022 | 14:41
05:12
05:27
01:00
FETÖ’cülere en güzel cevap! 01.01.2022 | 11:04
28:13
06:16
Yavuz Donat | Güle güle 2021 31.12.2021 | 13:07
03:15
02:35
Engin Ardıç | Kimsenin içmeyeceği içkiler 31.12.2021 | 12:39
03:04
Haşmet Babaoğlu | 2020’nin üçüncü aşaması... Yani 2022! 31.12.2021 | 12:37
04:21
Mahmut Övür | Ümit Özdağ ve asıl tehlike 31.12.2021 | 12:35
30:07
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan ASKON Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar 31.12.2021 | 12:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul teşkilatında kuruluşundan bugüne kadar mahalle başkanlığı yapan isimlerden biri olan 73 yaşındaki Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Hatem Teyze, "Liderimizin büyüklüğüne, hassasiyetine, şahsiyetine hayran kaldık. Çok ilgi ve alaka gösterdi. Başkan Erdoğan'a daha önce Sivas ketesi yapacağını söylediğini hatırlatan Kurt, "Keteden başka ikramlar da hazırladık ancak diğer ikramlardan yemedi. 'Ben onlardan her gün yiyorum, benim için kete önemli. Çok da güzel olmuş, elinize sağlık' dedi." şeklinde konuştu.