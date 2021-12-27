Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber- A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: 20 Aralık tarihi bir gündür!

Son dakika haberleri: Yeni ekonomi modeli nasıl işleyecek? Kur korumalı TL mevduat hesabında son durum ne? Enflasyonla nasıl mücadele edilecek? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomine gündemine dair merak edilen tüm sorulara A Haber-A Para ortak yayınında cevap veriyor.