Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantının yaklaşık 7 saat sürdüğü bildirildi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, haftaya banka genel müdürleriyle görüşeceği açıklandı.