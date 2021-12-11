Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma | Video
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantının yaklaşık 7 saat sürdüğü bildirildi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, haftaya banka genel müdürleriyle görüşeceği açıklandı.