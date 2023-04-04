Video Haber HDP provokasyona devam ediyor! Teröristbaşı Öcalan için doğum günü partisi: 12 gözaltı | Video
HDP provokasyona devam ediyor! Teröristbaşı Öcalan için doğum günü partisi: 12 gözaltı | Video

HDP provokasyona devam ediyor! Teröristbaşı Öcalan için doğum günü partisi: 12 gözaltı | Video

04.04.2023 | 10:05

Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini aldığı terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, yeni seçim bürosunu teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayarak açmak istedi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekibi, uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

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