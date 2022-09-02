HDP'li Başkan PKK'ya operasyonu kınadı, CHP ve İYİ Parti sessiz kaldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar: Gemi karaya oturdu | Video 01.09.2022 | 23:09
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Esnaftan CHP'li Öztrak'a sert tepki: Partiyi ne hale getirdiniz? | Video 01.09.2022 | 22:55
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Kayseri’de 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı | Video 01.09.2022 | 22:54
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Halk TV'de skandal: Şirin Payzın PKK'lı teröriste rahmet diledi | Video 01.09.2022 | 21:19
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Son dakika: TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! | Video 01.09.2022 | 19:33
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AK Parti MYK Toplantısı! Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 01.09.2022 | 19:35
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SON DAKİKA! 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video 01.09.2022 | 19:25
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Son dakika: TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! | Video 01.09.2022 | 19:01
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CHP’de eylem- söylem anlaşmazlığı | Video 01.09.2022 | 18:20
CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği programda konuşan HDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Emrullah Şenyüz, PKK’lı teröristlere yönelik sınır ötesi harekatı eleştirdi.