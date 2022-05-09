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OTOMATİK OYNAT
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Can Ataklı'dan İmamoğlu yorumu "Balon patladı" | Video 09.05.2022 | 15:42
02:09
Mehmet Barlas | Rus oligarklar için son sığınak Dubai 09.05.2022 | 15:17
00:32
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Ağrı Grubu yok edildi! | Video 09.05.2022 | 15:06
03:09
Hilal Kaplan | Bir çuval PR'ı berbat etmek 09.05.2022 | 14:53
28:40
00:56
Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi | Video 09.05.2022 | 01:07
02:08
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı | Video 08.05.2022 | 23:18
03:07
Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü | Video 08.05.2022 | 22:28
01:30
TÜGVA’ya bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı | Video 08.05.2022 | 20:19
00:58
TÜGVA saldırganı tutuklandı | Video 08.05.2022 | 18:03
01:41
01:06
Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü paylaşımı | Video 08.05.2022 | 17:12
00:52
Başkan Erdoğan hudut kartallarına seslendi | Video 08.05.2022 | 15:53
05:14
03:56
Hasan Basri Yalçın | Uluslararası düzen tartışmaları 07.05.2022 | 16:41
04:04
Mahmut Övür | 'İngilizler Özdağ'ı sever' 07.05.2022 | 16:36
05:40
Burhanettin Duran | Geri dönüş ve sığınmacılar üzerine ideolojik kavga 07.05.2022 | 16:33
02:51
Mehmet Barlas | Amerika'da ara seçim 07.05.2022 | 16:30
03:04
Hilal Kaplan'ın 09.05.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...