Hilal Kaplan | CIA, feminizm, Afganistan
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Hilal Kaplan'ın 25.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...