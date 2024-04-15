Video Haber Hilal Kaplan | İran ve İsrail'in ortak menfaatleri
Hilal Kaplan | İran ve İsrail'in ortak menfaatleri

Hilal Kaplan | İran ve İsrail'in ortak menfaatleri

15.04.2024 | 16:55

Hilal Kaplan'ın 15.04.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hilal Kaplan | İran ve İsrail’in ortak menfaatleri 03:45
Hilal Kaplan | İran ve İsrail'in ortak menfaatleri 15.04.2024 | 16:55
Antalya’daki teleferik faciası! Kurtarma operasyonu nasıl yapıldı? Zorlu görevin kahramanları A Haber’e konuştu | Video 11:18
Antalya'daki teleferik faciası! Kurtarma operasyonu nasıl yapıldı? Zorlu görevin kahramanları A Haber'e konuştu | Video 15.04.2024 | 15:56
MSB: Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi | Video 00:12
MSB: "Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi" | Video 15.04.2024 | 14:58
74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik “Mercek-17” operasyonları düzenlendi | Video 01:46
74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik “Mercek-17” operasyonları düzenlendi | Video 15.04.2024 | 09:06
Bakan Fidan İran ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü: Bölgede gerilim tırmanmamalı | Video 01:32
Bakan Fidan İran ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü: "Bölgede gerilim tırmanmamalı" | Video 14.04.2024 | 16:07
İran’ın İHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görüldü | Video 01:57
İran’ın İHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görüldü | Video 14.04.2024 | 08:27
AFAD Başkanı Okay Memiş: 174 kişinin tamamı tahliye edildi | Video 05:29
AFAD Başkanı Okay Memiş: "174 kişinin tamamı tahliye edildi" | Video 13.04.2024 | 17:03
Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu yakalandı | Video 00:20
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" yakalandı | Video 13.04.2024 | 14:51
Antalya’da teleferik faciası! Ekipler seferber oldu: Canlı yayında kurtarma operasyonu | Video 12:33
Antalya’da teleferik faciası! Ekipler seferber oldu: Canlı yayında kurtarma operasyonu | Video 13.04.2024 | 11:51
Bakan Yerlikaya: Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir | Video 02:07
Bakan Yerlikaya: "Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" | Video 13.04.2024 | 10:28
“Çember-17” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı | Video 01:12
“Çember-17” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı | Video 13.04.2024 | 08:59
Antalya’da teleferik kazası! Kurtarma çalışmaları kamerada | CANLI YAYIN | 01:36
Antalya'da teleferik kazası! Kurtarma çalışmaları kamerada | CANLI YAYIN | 13.04.2024 | 08:03
Fethiye’de otomobile giren yılan büyük çabayla çıkarıldı 00:58
Fethiye’de otomobile giren yılan büyük çabayla çıkarıldı 13.04.2024 | 01:28
Teleferik kabinlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor 06:27
Teleferik kabinlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor 13.04.2024 | 00:29
Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı 00:12
Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı 12.04.2024 | 22:26
Hizbullah’ın saldırısından yeni görüntüler! 03:14
Hizbullah'ın saldırısından yeni görüntüler! 12.04.2024 | 22:03
Hizbullah Hareketi, İsrail’in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı 01:02
Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı 12.04.2024 | 21:54
SON DAKİKA | Lübnan - İsrail hattında sıcak gelişme: Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı! 04:37
SON DAKİKA | Lübnan - İsrail hattında sıcak gelişme: Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı! 12.04.2024 | 21:34
Antalya’da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı! 04:57
Antalya'da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı! 12.04.2024 | 20:45
Antalya’da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı! 06:35
Antalya'da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı! 12.04.2024 | 20:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA