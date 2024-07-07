Hollanda'ya 2-1 mağlup olan milliler, turnuvaya çeyrek finalde veda etti! Detaylar A Haber'de!
Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. İlk yarısını 1-0 önde kapattığımız tarihi maçın ikinci yarısında Hollanda’nın üst üste gelen gollerine engel olamadık. Hollanda'ya 2-1 mağlup olan milliler, turnuvaya çeyrek finalde veda etti. İşte son dakika haberinin detayları…
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