Video Haber Irak’taki erken genel seçime saatler kaldı | Video
Irak’taki erken genel seçime saatler kaldı | Video

Irak’taki erken genel seçime saatler kaldı | Video

09.10.2021 | 23:16

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Irak’ta yarın yapılacak olan erken genel seçimlere saatler kalırken, başkent Bağdat’ta yaşayanlar seçimlerin sonuçlarını fazla bir şey değiştirmeyeceğini düşünüyor.

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