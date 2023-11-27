İskenderun’da yağışlı hava caddeleri göle çevirdi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü. Arabalar su içerisinde kalırken ayağını mazgala sıkıştıran bir genciyse itfaiye kurtardı.
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