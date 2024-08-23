İstanbul Emniyeti'nden 8 ilçede terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörler mücadele ekipleri 8 ayrı ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 9 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı.
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