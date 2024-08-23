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İstanbul Emniyeti'nden 8 ilçede terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul Emniyeti'nden 8 ilçede terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

23.08.2024 | 14:44

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörler mücadele ekipleri 8 ayrı ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 9 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne bağlı faaliyet yürüten Türkiye açısından tehdit oluşturan teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 8 ayrı ilçede 15 farklı eve baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 9 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Kimlik 5 kişide yine işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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