Video Haber İşte Oruç Reis'in faaliyet sahası | Video

İşte Oruç Reis'in faaliyet sahası | Video

İşte Oruç Reis'in faaliyet sahası | Video
11.08.2020 | 22:31

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı. Haritayı Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, A Haber'de yorumladı.

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