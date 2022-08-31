İşte 'SİHA Sezgin'in ağıt yaktığı o terörist | Video

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 'ağıt' yaktığı terörist ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan'ın 2016 yılındaki hendek operasyonları sırasında etkisiz hale getirildiği ve cesedinin PKK terör örgütü mensupları tarafından toprağa gömüldüğü öğrenildi.