İşte 'SİHA Sezgin'in ağıt yaktığı o terörist | Video

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 'ağıt' yaktığı terörist ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan'ın 2016 yılındaki hendek operasyonları sırasında etkisiz hale getirildiği ve cesedinin PKK terör örgütü mensupları tarafından toprağa gömüldüğü öğrenildi.