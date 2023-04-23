Karadeniz bağlantı yolundaki araç kuyruğu böyle görüntülendi | Video

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda dönüş yolundaki uzun araç kuyruğu dron ile görüntülendi.