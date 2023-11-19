Video Haber Karaya oturan "Pallada" gemisinin yardım çağrısı cep telefonu kamerasında
Karaya oturan

Karaya oturan "Pallada" gemisinin yardım çağrısı cep telefonu kamerasında

19.11.2023 | 23:23

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde ortadan ikiye ayrılarak karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisi mürettebatının yardım çağrısı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli kuru yük gemisinin mürettebatının yardım çağrısı, bir personelin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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