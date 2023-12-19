Kassam Tugayları 3 İsrailli esirin görüntüsünü yayınladı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsraillinin görüntülerini yayınladı.
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