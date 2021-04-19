Kerem Alkin | Bir tarafta ‘değer’, diğer tarafta ‘laf’ üretenler
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Kerem Alkin'in 19.04.2021 tarihi Sabah Gazetesi köşe yazısı...