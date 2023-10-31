Video Haber "Küfürbaz savcı" hakkında Danıştay'dan skandal karar | Video

"Küfürbaz savcı" hakkında Danıştay'dan skandal karar | Video

31.10.2023 | 09:57

Samsun'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Twitter'da sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Yargılandığı davada "hakaret" suçundan ceza alan "HOHMUSTESARI" isimli hesabın kullanıcısı eski savcı, Danıştay 5. Dairesi'ne meslekten çıkarma cezasının iptali ve parasal haklarının enflasyon farkıyla ödenmesi talebiyle dava açtı. Danıştay ise davayla ilgili skandal bir karara imza attı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küfürbaz savcı hakkında Danıştay’dan skandal karar | Video 01:27
"Küfürbaz savcı" hakkında Danıştay'dan skandal karar | Video 31.10.2023 | 09:57
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı görüntülendi | Video 00:10
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı görüntülendi | Video 31.10.2023 | 08:44
Ordu’da KYK yurdunda asansör halatları koptu, öğrenciler hastaneye kaldırıldı 01:22
Ordu'da KYK yurdunda asansör halatları koptu, öğrenciler hastaneye kaldırıldı 31.10.2023 | 01:27
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı 05:22
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı 31.10.2023 | 01:02
İngiliz şarkıcı Roger Waters’den İsrail soykırımına tepki: Çocukları öldürmeyi bırakın! 00:28
İngiliz şarkıcı Roger Waters’den İsrail soykırımına tepki: Çocukları öldürmeyi bırakın! 31.10.2023 | 00:15
Tır karşı şeride geçti, dükkana çarparak durabildi 01:39
Tır karşı şeride geçti, dükkana çarparak durabildi 30.10.2023 | 21:32
NUN Okulları öğrencilerinden Filistin farkındalığı 01:22
NUN Okulları öğrencilerinden Filistin farkındalığı 30.10.2023 | 21:25
İsrail saldırılarında Filistin Kızılayı’na ait depo ağır hasar aldı 00:31
İsrail saldırılarında Filistin Kızılayı’na ait depo ağır hasar aldı 30.10.2023 | 20:05
İstanbul’da PKK operasyonunda 3 kişi tutuklandı 00:34
İstanbul’da PKK operasyonunda 3 kişi tutuklandı 30.10.2023 | 20:05
İsrail Gazze’yi aralıksız bombalıyor 01:55
İsrail Gazze’yi aralıksız bombalıyor 30.10.2023 | 18:21
Kadıköy’de tır onlarca aracı biçip kaçtı, o anlar kamerada 03:28
Kadıköy’de tır onlarca aracı biçip kaçtı, o anlar kamerada 30.10.2023 | 18:21
Bingöl’de kadınlar Filistin için yürüdü 03:55
Bingöl’de kadınlar Filistin için yürüdü 30.10.2023 | 18:21
Hamas görüntüleri yayınladı: İsrailli rehinelerden katil Netanyahu’ya isyan! 02:28
Hamas görüntüleri yayınladı: İsrailli rehinelerden katil Netanyahu'ya isyan! 30.10.2023 | 18:02
Kaçakçılık operasyonunda 350 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi 00:36
Kaçakçılık operasyonunda 350 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi 30.10.2023 | 18:11
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı’ndan İsrail’e uyarı! Yardımların engellenmesi suçtur | Video 00:38
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'ndan İsrail'e uyarı! "Yardımların engellenmesi suçtur" | Video 30.10.2023 | 15:35
MSB açıkladı! 6 PKK’lı terörist etkisiz | Video 00:16
MSB açıkladı! 6 PKK’lı terörist etkisiz | Video 30.10.2023 | 15:08
TBMM Genel Kurulu’nda HEDEP’ten kürsü işgali | Video 00:23
TBMM Genel Kurulu'nda HEDEP’ten kürsü işgali | Video 30.10.2023 | 12:51
SON DAKİKA | Müge Anlı’da kan donduran olay! Cinayeti itiraf etti ’Ellerimle boğdum’ 07:34
SON DAKİKA | Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinayeti itiraf etti 'Ellerimle boğdum' 30.10.2023 | 12:27
Talas 100. yılı dünyanın en büyük Türk bayrağı ile karşıladı 04:53
Talas 100. yılı dünyanın en büyük Türk bayrağı ile karşıladı 29.10.2023 | 23:45
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı 01:39
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı 29.10.2023 | 23:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA