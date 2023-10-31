"Küfürbaz savcı" hakkında Danıştay'dan skandal karar | Video

Samsun'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Twitter'da sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Yargılandığı davada "hakaret" suçundan ceza alan "HOHMUSTESARI" isimli hesabın kullanıcısı eski savcı, Danıştay 5. Dairesi'ne meslekten çıkarma cezasının iptali ve parasal haklarının enflasyon farkıyla ödenmesi talebiyle dava açtı. Danıştay ise davayla ilgili skandal bir karara imza attı.