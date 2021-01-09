Video Haber Mahmut Övür | Biden için Gülen de terörist mi?

Mahmut Övür | Biden için Gülen de terörist mi?

Mahmut Övür | Biden için Gülen de terörist mi?
09.01.2021 | 14:46

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Mahmut Övür'ün 09.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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