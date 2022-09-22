Mahmut Övür | HDP artık masada

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OTOMATİK OYNAT
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Hasan Basri Yalçın | Erdoğan, BM'de umut aşıladı 22.09.2022 | 10:06
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Bahçeli klasik otomobili ile Ankara turu attı | Video 22.09.2022 | 09:48
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Rusya, 5’i İngiliz 10 savaş esirini serbest bıraktı | Video 22.09.2022 | 00:25
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Marmaris’teki orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor | Video 21.09.2022 | 22:57
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Gaziantep'de FETÖ operasyonu | Video 21.09.2022 | 18:04
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İmamoğlu’nun yargılandığı dava ertelendi | Video 21.09.2022 | 12:36
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ATV Haber ekibine çirkin saldırı kamerada! Hastanelik oldular | Video 21.09.2022 | 08:54
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Mahmut Övür'ün 22.09.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...