“Mahzen-3” operasyonunda şüphelilerin evinden cephanelik çıktı | Video
Osmaniye'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Mahzen-3” operasyonunda şüphelilerin evinden cephanelik çıktı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Mahzen-3" operasyonu hakkında da bilgi vererek; "Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda İlimiz merkezinde elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan isimli şahısların yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit ve kasten yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama, çok sayıda ruhsatsız silah yakalatma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve görevli memura mukavemet gösterme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarını işledikleri tespit edilmiş. Organize suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik olarak 4 Mart tarihinde 1 polis helikopteri, 88 ekip, 320 personel ve 9 Özel Harekat Timi'nin katılımlarıyla Osmaniye, Adana ve Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak "Mahzen-3" operasyonu gerçekleştirilmiş, 57 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucunda, 61 ruhsatsız tabanca, 32 tüfek, 1.5 kilogram muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda para ele geçirilmiştir. Osmaniye'mizde halkımızın huzurunu kaçıranlara, suçtan beslenenlere, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız "dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
11:30
04:07
03:43
“Mahzen-3” operasyonunda şüphelilerin evinden cephanelik çıktı | Video 06.03.2024 | 10:53
01:28
06:42
01:06
Ankara’da fırtına nedeniyle ağaç devrildi 06.03.2024 | 01:46
02:23
Koruma altındaki çocuklar birbirlerine girdi: 5 yaralı 05.03.2024 | 22:21
00:10
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir araya geldi 05.03.2024 | 22:38
00:39
16:54
00:30
05:06
Antalya’da sağanak iş çıkışı bastırdı, hayat felç oldu 05.03.2024 | 20:07
03:16
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı 05.03.2024 | 20:08
01:14
Antalya’da sağanak iş çıkışı bastırdı, hayat felç oldu 05.03.2024 | 19:47
00:26
Yalova’da devrilen mıcır yüklü tıra otobüs çarptı 05.03.2024 | 19:25
00:17
01:30
Gediz’de yağış kaza getirdi: 1 ölü 05.03.2024 | 18:04
42:45
Başkan Erdoğan'dan Sivas mitinginde önemli açıklamalar | Video 05.03.2024 | 16:19