Man adası davasında yeni karar! CHP lideri Kılıçdaroğlu 359 bin TL manevi tazminat ödeyecek | Video
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeni açılan diğer davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.