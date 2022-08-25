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OTOMATİK OYNAT
22:19
Başkan Erdoğan Ahlat'tan dünyaya ilan etti! "Mücadelemiz bitmeyecek" | Video 25.08.2022 | 15:24
03:10
Mehmet Barlas | 6'lı masanın kaderi HDP'nin elinde 25.08.2022 | 15:18
03:17
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F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video 25.08.2022 | 09:06
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Başkan Erdoğan, Malatyalı şehidin annesi ile görüştü | Video 24.08.2022 | 19:39
02:17
İzmir'de sağanak yağış | Video 24.08.2022 | 18:32
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Asker eğlencesinde yol kapatanlar yakalandı | Video 24.08.2022 | 18:01
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Metroda yer verme yüzünden çıkan tartışma kamerada | Video 24.08.2022 | 17:40
03:38
Salih Tuna | Hadi gidin yatın 24.08.2022 | 16:17
03:09
Hilal Kaplan | Mansur Yavaş mı, Kılıçdaroğlu mu? | Video 24.08.2022 | 16:12
04:41
Melih Altınok | Ne üst aklı Allah aşkına! 24.08.2022 | 15:58
13:19
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Mehmet Barlas | Amerika'dan TÜSİAD'a uyarı geldi 24.08.2022 | 15:12
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Mehmet Barlas'ın 25.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...