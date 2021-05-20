Mehmet Barlas | Bir gün birisi de “Bu Meral Hanım, Marine Le Pen’in Türkiye versiyonudur” derse ne olacak?
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Mehmet Barlas'ın 20.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...,