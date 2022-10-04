Video Haber Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu ve PKK eşzamanlı olarak terörist kıza sahip çıktı
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu ve PKK eşzamanlı olarak terörist kıza sahip çıktı

Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu ve PKK eşzamanlı olarak terörist kıza sahip çıktı

04.10.2022 | 16:27

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Mehmet Barlas'ın 04.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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