Video Haber Mehmet Barlas | Siyasetin amatörleri meğer Davutoğlu ve Babacan’a ümit bağlamışlar

Mehmet Barlas | Siyasetin amatörleri meğer Davutoğlu ve Babacan’a ümit bağlamışlar

Mehmet Barlas | Siyasetin amatörleri meğer Davutoğlu ve Babacan’a ümit bağlamışlar
19.06.2021 | 09:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mehmet Barlas | Siyasetin amatörleri meğer Davutoğlu ve Babacan’a ümit bağlamışlar 02:25
Mehmet Barlas | Siyasetin amatörleri meğer Davutoğlu ve Babacan’a ümit bağlamışlar 19.06.2021 | 09:51
Bakan Akar talimatı verdi: Tam isabetle böyle vurdu 05:36
Bakan Akar talimatı verdi: Tam isabetle böyle vurdu 19.06.2021 | 08:37
Kurban kesimi tebliği yayımlandı | Video 01:50
Kurban kesimi tebliği yayımlandı | Video 19.06.2021 | 01:57
SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Son 24 saatte 1.5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı | Video 00:34
SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Son 24 saatte 1.5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı | Video 19.06.2021 | 01:02
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: Çok daha ağır sonuçlar olabilirdi | Video 05:03
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: Çok daha ağır sonuçlar olabilirdi | Video 19.06.2021 | 00:15
Diyarbakır’da AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı | Video 02:35
Diyarbakır’da AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı | Video 18.06.2021 | 23:33
AK Parti binasına molotoflu saldırıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan tepki! | Video 00:07
AK Parti binasına molotoflu saldırıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan tepki! | Video 18.06.2021 | 22:49
CHP’li Özel başörtülü tercümana ‘vampir’ dedi | Video 02:33
CHP’li Özel başörtülü tercümana ‘vampir’ dedi | Video 18.06.2021 | 22:27
CHP'li Özel'in skandal 'Vampir' açıklamasına tepki yağıyor | Video 02:27
CHP'li Özel'in skandal 'Vampir' açıklamasına tepki yağıyor | Video 18.06.2021 | 21:57
Başkan Erdoğan duyurdu: ATMACA Gemisavar Füzesi son test atışını da başarıyla tamamladı | Video 02:06
Başkan Erdoğan duyurdu: ATMACA Gemisavar Füzesi son test atışını da başarıyla tamamladı | Video 18.06.2021 | 21:35
Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kararı! | Video 02:36
Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kararı! | Video 18.06.2021 | 20:16
Başkan Erdoğan duyurdu: ATMACA Gemisavar Füzesi son test atışını da başarıyla tamamladı 00:58
Başkan Erdoğan duyurdu: ATMACA Gemisavar Füzesi son test atışını da başarıyla tamamladı 18.06.2021 | 21:05
SON DAKİKA: 18 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 03:06
SON DAKİKA: 18 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 18.06.2021 | 19:38
Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kararı | Video 02:03
Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kararı | Video 18.06.2021 | 19:26
MİT ve Jandarma’dan PKK/KCK'ya operasyon! Gri kategoride aranan İslam Biliz yakalandı | Video 01:35
MİT ve Jandarma’dan PKK/KCK'ya operasyon! Gri kategoride aranan İslam Biliz yakalandı | Video 18.06.2021 | 17:38
Başkan Erdoğan talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak | Video 03:32
Başkan Erdoğan talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak | Video 18.06.2021 | 15:22
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de İstinat duvarı çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 01:07
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de İstinat duvarı çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 18.06.2021 | 16:09
Engin Ardıç | Gazını alırlar 03:41
Engin Ardıç | Gazını alırlar 18.06.2021 | 16:05
Haşmet Babaoğlu | Çocukların içinde şekillenen gelecek 02:55
Haşmet Babaoğlu | Çocukların içinde şekillenen gelecek 18.06.2021 | 16:03
Yavuz Donat | Nerede kalmıştık? 06:18
Yavuz Donat | Nerede kalmıştık? 18.06.2021 | 16:01

Mehmet Barlas'ın 19.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA