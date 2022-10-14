Video Haber Mehmet Barlas | Türkiye dünyanın en büyük merkezi oluyor
Mehmet Barlas | Türkiye dünyanın en büyük merkezi oluyor

Mehmet Barlas | Türkiye dünyanın en büyük merkezi oluyor

14.10.2022 | 16:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mehmet Barlas | Türkiye dünyanın en büyük merkezi oluyor 04:04
Mehmet Barlas | Türkiye dünyanın en büyük merkezi oluyor 14.10.2022 | 16:44
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni’nde açıklamalar | Video 09:37
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde açıklamalar | Video 14.10.2022 | 15:36
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa’daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız | Video 03:49
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız" | Video 14.10.2022 | 12:40
Son Dakika: MİT’ten nokta operasyon! Sözde Çavreş Tugayı Genel Sorumlusu ’Geli Serhat’ etkisiz hale getirildi | Video 01:46
Son Dakika: MİT'ten nokta operasyon! Sözde Çavreş Tugayı Genel Sorumlusu 'Geli Serhat' etkisiz hale getirildi | Video 14.10.2022 | 09:39
Başkan Erdoğan’dan Astana Zirvesi paylaşımı İş birliğimizi sürdüreceğiz | Video 00:54
Başkan Erdoğan'dan Astana Zirvesi paylaşımı "İş birliğimizi sürdüreceğiz" | Video 13.10.2022 | 21:48
Sosyal konut, iş yeri ve arsalara kimler nasıl başvuracak? TOKİ Başkanı A Para’da yanıtladı | Video 00:52
Sosyal konut, iş yeri ve arsalara kimler nasıl başvuracak? TOKİ Başkanı A Para'da yanıtladı | Video 13.10.2022 | 21:19
Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü | Video 00:13
Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü | Video 13.10.2022 | 20:16
Ataşehir’de doktorun hayatını kaybettiği dehşet anı kamerada | Video 00:55
Ataşehir'de doktorun hayatını kaybettiği dehşet anı kamerada | Video 13.10.2022 | 19:07
Acil durum butonuna bastı metroyu ikiye ayırdı | Video 00:23
Acil durum butonuna bastı metroyu ikiye ayırdı | Video 13.10.2022 | 18:34
Son dakika: Sosyal medya düzenlemesinde 29. madde kabul edildi | Video 03:03
Son dakika: Sosyal medya düzenlemesinde 29. madde kabul edildi | Video 13.10.2022 | 18:17
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu kayıp 8 saatte kiminle görüştü? 04:13
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu kayıp 8 saatte kiminle görüştü? 13.10.2022 | 16:32
Havalar nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanından açıklama! | Video 03:31
Havalar nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanından açıklama! | Video 13.10.2022 | 15:28
Mehmet Barlas | Türkiye Avrupa’nın doğalgaz merkezi oluyor 04:08
Mehmet Barlas | Türkiye Avrupa'nın doğalgaz merkezi oluyor 13.10.2022 | 14:51
Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa’nın gözü bu masada | Video 09:47
Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada | Video 13.10.2022 | 14:24
TBMM Başkanı Şentop’tan CHP’li Erbay’a tepki Meclis şov yeri değildir | Video 05:30
TBMM Başkanı Şentop'tan CHP'li Erbay'a tepki "Meclis şov yeri değildir" | Video 13.10.2022 | 14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü | Video 00:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü | Video 13.10.2022 | 10:56
Başkan Erdoğan’dan Astana’da önemli açıklamalar: Bu yapı değişmeli | Video 09:03
Başkan Erdoğan'dan Astana'da önemli açıklamalar: "Bu yapı değişmeli" | Video 13.10.2022 | 09:00
SON DAKİKA! Dalaman-Manchester uçağında bomba paniği! Savaş uçakları eşliğinde Londra’ya indirildi | Video 02:33
SON DAKİKA! Dalaman-Manchester uçağında bomba paniği! Savaş uçakları eşliğinde Londra'ya indirildi | Video 13.10.2022 | 00:31
Suriye’de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu | Video 00:47
Suriye’de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu | Video 13.10.2022 | 00:17
Cizre’de örnek cami | Video 04:02
Cizre’de örnek cami | Video 13.10.2022 | 00:07

Mehmet Barlas'ın 14.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA