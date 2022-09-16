Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:49
Melih Altınok | Mugalatayı bırak Ruşen yalan söylemişsin işte 16.09.2022 | 15:07
03:36
Mehmet Barlas | Ülkesine güvenen 1.6 milyon kişinin konut başvurusu 16.09.2022 | 15:03
08:40
00:24
02:28
15 yaşındaki kızı kandırıp dağa kaçıran PKK yandaşı tutuklandı | Video 16.09.2022 | 11:13
05:32
Çocukları kandırıp PKK'ya götüren eski HDP'li tutuklandı | Video 16.09.2022 | 10:32
01:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli ve Moğolistanlı mevkidaşıyla görüştü | Video 16.09.2022 | 09:20
01:43
01:01
Başkan Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikti | Video 15.09.2022 | 21:23
01:04
İBB Haliç’e akan dereye atık su boşaltırken yakalandı | Video 15.09.2022 | 18:10
03:28
Salih Tuna | 'Böyle giderse işimiz yaş' 15.09.2022 | 16:05
04:15
Mahmut Övür | Akşener'in dostluğu 15.09.2022 | 16:01
04:03
Mehmet Barlas | Özbekistan'daki Şanghay Zirvesi bir dönüm noktası mı? 15.09.2022 | 15:57
01:04
01:19
00:47
Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu: 8 gözaltı | Video 15.09.2022 | 10:29
01:12
Hakkari'de 'Eren Abluka-37' Operasyonu başlatıldı | Video 15.09.2022 | 10:28
02:24
Başkan Erdoğan 105 yeni yurt binasının açılışını gerçekleştirdi | Video 14.09.2022 | 18:46
28:37
Melih Altınok'un 16.09.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...