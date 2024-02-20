Video Haber MHP Lideri Bahçeli'den FETÖ'cüleri aklayanlara sert tepki: "Gelecekleri varsa görecekleri de var!" | Video
MHP Lideri Bahçeli'den FETÖ'cüleri aklayanlara sert tepki:

MHP Lideri Bahçeli'den FETÖ'cüleri aklayanlara sert tepki: "Gelecekleri varsa görecekleri de var!" | Video

20.02.2024 | 11:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin politikalarına sert tepki gösteren Bahçeli, Bu dairenin göreve iade kararı verdiği kişiler arasında bylock listesinde adı geçenlerin olması nasıl izah edilecektir. Bu karar alınırken 5. daire üyeleri maklube mi yiyorlar haşhaşilerin vaazlerını mı dinliyorlardır. FETÖ'cüleri aklamak vatana ihanet, cinayet değil midir? FETÖ'nün propagandasına çanak tutulması, tiyatro denilmesi alçaklığın dibidir. ifadelerini kullandı.

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