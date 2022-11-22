MHP lideri Devlet Bahçeli: "HDP türk siyasetinde zaman ayarlı bombadır" | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
44:06
01:39
00:50
01:03
01:49
20:04
00:28
00:58
01:01
Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi | Video 22.11.2022 | 00:19
00:54
04:39
SON DAKİKA: PKK/YPG'den Karkamış'ın ardından Öncüpınar'a da saldırı | Video 21.11.2022 | 17:08
09:36
02:12
NATO ve G7 ülkesi İtalya, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA talep etti | Video 21.11.2022 | 16:30
02:16
02:55
05:15
00:29
01:58
03:59
Son dakika: Hıncal Uluç hayatını kaybetti | Video 21.11.2022 | 01:20
Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.