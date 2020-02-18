MHP Lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar (18 Şubat 2020 Salı) | Video
(MHP) Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, (18 Şubat 2020 Salı) TBMM'de MHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:56
17:42
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Moskova'da önemli açıklamalar | Video 18.02.2020 | 14:50
03:59
Ev alırken bunlara dikkat edin! İşte 10 madde de ev alma rehberi | Video 18.02.2020 | 14:35
00:32
04:28
05:08
37:26
04:55
02:51
Son dakika! Gezi Parkı olayları davasında karar günü! | Video 18.02.2020 | 12:31
02:07
01:38
02:56
00:20
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu? | Video 18.02.2020 | 11:43
01:27
01:43
02:28
03:25
34:32
02:37