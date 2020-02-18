Video Haber MHP Lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar (18 Şubat 2020 Salı) | Video

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar (18 Şubat 2020 Salı) | Video

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar (18 Şubat 2020 Salı) | Video
18.02.2020 | 13:04

(MHP) Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, (18 Şubat 2020 Salı) TBMM'de MHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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